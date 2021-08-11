Актриса зіграє другорядну роль.

Австралійська актриса Марго Роббі зіграє в новому фільмі американського кінорежисера Уеса Андерсона.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Відомо, що зйомки стрічки будуть проходити в Іспанії, але ні дата прем'єри, ні назва поки невідомі. Також відомо, що Марго Роббі зіграє другорядну роль, але яка героїня їй дісталася поки не повідомляється.

Відзначимо, що в картині також з'являться Тільда Суїнтон, Едріен Броуді, Білл Мюррей і Том Хенкс.

Чим відома Марго Роббі:

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Марго Роббі найбільш відома за роллю Харлі Квін у фільмах DC. Вона почала акторську кар'єру в 17 років в рідній Австралії, знявшись в епізодичній ролі в серіалі "Відділ вбивств". Вже через рік, в 2008 році, вона потрапила в каст популярної австралійської мильної опери "Сусіди", яка принесла їй велику популярність на батьківщині. Проект стартував в далекому 1985 році, і через нього пройшли багато австралійських зірок світового масштабу - Рассел Кроу, Кайлі Міноуг, Наталі Імбрулья, Гай Пірс та інші. У 2011 році Марго перебралася в США, де отримала одну з головних ролей в серіалі "Пан Американ".

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Автор: Діана Могилєвич