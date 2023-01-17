ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" вважається одним з найбільш очікуваних українських фільмів сучасності.

Довгоочікуваний український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad вийде у вітчизняний кінопрокат 2 березня 2023 року.

Як зазначає прес-служба Kinomania Film Distribution, попри війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, тож на початку весни прем’єра відбудеться в усіх діючих кінотеатрах України.

"Це було непросто, але нам вдалося фіналізувати роботу над проєктом. Знаходячись у різних містах та країнах, проживши важкий досвід, ми залишились разом та продовжуємо займатися улюбленою справою, яка так потрібна людям. Мавка – наша Берегиня, уособлення характеру всіх українців. Ми горді заявити, що її історію побачить весь світ", – заявила CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Повідомляється, що одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, а далі прем’єра відбудеться в усій Європі. Також "Мавка. Лісова пісня" вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки.

"Мавка. Лісова пісня" – що відомо про мультфільм

ЗD-мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології вважається одним з найбільш очікуваних українських фільмів сучасності. Розробка анімаційного фільму почалася ще у 2015 році, а його кошторис сягнув майже 200 мільйонів гривень. Протягом кількох років фільм анонсували на різноманітних кінозаходах та навіть проводили його промо кампанію, однак до прокату справа так і не дійшла.

"Мавка створювалась з великою любов’ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну", – розповів продюсер стрічки Єгор Олесов.

Так, над персонажем Мавки працювали одразу три українські мисткині: акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму, а прима-балерина Катерина Кухар наділила її рухами та пластикою.

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