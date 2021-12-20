Творці анімаційної стрічки показали трейлер.

Опубліковано дату виходу у національний прокат та трейлер мультфільму українського виробництва "Мавка. Лісова пісня" за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки.

Ролик з’явився на офіційній сторінці мультфільму у Facebook.

Прем’єра запланована на 29 грудня 2022 року.

Зазначається, що персонажів мультфільму озвучили відомі українські артисти.

"Харизматичний виконавець Артем Пивоваров подарував свій голос Лукашу, чарівна акторка і шоувумен Олена Кравець – антагоністці Килині, а фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна – войовничій Русалці Водяниці. Непосидючого буркотливого Шумника Гука озвучив співак та актор Михайло Хома (DZIDZIO)", – зазначили у Держкіно.⠀

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня": трейлер та основна інформація

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Окрім твору Лесі Українки в основу мультфільму лягли образи зі слов’янських міфів та легенд.

Мультфільм вважається найдорожчою українською анімаційною роботою. Станом на липень 2021 року загальний бюджет проекту оцінювався у 187,2 мільйона гривень, частка державного фінансування – 49,5 мільйона гривень.

За інформацією ЗМІ, про початок його створення було оголошено ще у 2015 році, з того часу автори представляли його на різних фестивалях та випускали різні тизери, але до прокату справа не дійшла.

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Автор: Катерина Шварц