Британський письменник Роальд Даль офіційно визнаний найвисокооплачуванішою покійною знаменитістю.
Він очолив список, складений Forbes.
Хоча сам автор "Матильди" та "Чарлі і шоколадної фабрики" помер від раку ще в 1990 році, його твори продовжують приносити його спадкоємцям солідний дохід, який в 2021 році оцінили в $513 млн (переважно завдяки придбанню Netflix прав на екранізацію його творів).
Таким чином, поп-король Майкл Джексон вперше за вісім років поступився першістю в рейтингу найдохідніших померлих знаменитостей, яку він займав протягом останніх восьми років. Причому він "просів" одразу на 2 позиції.
В цілому список виглядає наступним чином:
- письменник Роальд Даль - $513 млн;
- співак Прінс - $120 млн;
- співак Майкл Джексон- $75 млн;
- художник Чарльз Шульц- $40 млн;
- письменник Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн;
- співак Бінг Кросбі - $33 млн;
- співак Елвіс Преслі - $30 млн;
- гольфіст Арнольд Палмер - $27 млн;
- співак Джеррі Гоффін - $23 млн;
- співак Лютер Вандросс - $21 млн;
- співак Боб Марлі - $16 млн;
- співак Джарад Хіггінс - $15 млн;
- співак Джон Леннон - $12 млн.
Як вже повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ склали рейтинг найбагатших сімей, які володіють найбільшими компаніями світу. Його очолила сім'я Уолтон, яка контролює мережу супермаркетів Walmart.