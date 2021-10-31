Поп-король вісім років очолював Елітний рейтинг, але цього року скотився аж на третє місце.

Британський письменник Роальд Даль офіційно визнаний найвисокооплачуванішою покійною знаменитістю.

Він очолив список, складений Forbes.

Хоча сам автор "Матильди" та "Чарлі і шоколадної фабрики" помер від раку ще в 1990 році, його твори продовжують приносити його спадкоємцям солідний дохід, який в 2021 році оцінили в $513 млн (переважно завдяки придбанню Netflix прав на екранізацію його творів).

Таким чином, поп-король Майкл Джексон вперше за вісім років поступився першістю в рейтингу найдохідніших померлих знаменитостей, яку він займав протягом останніх восьми років. Причому він "просів" одразу на 2 позиції.

В цілому список виглядає наступним чином:

письменник Роальд Даль - $513 млн; співак Прінс - $120 млн; співак Майкл Джексон- $75 млн; художник Чарльз Шульц- $40 млн; письменник Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн; співак Бінг Кросбі - $33 млн; співак Елвіс Преслі - $30 млн; гольфіст Арнольд Палмер - $27 млн; співак Джеррі Гоффін - $23 млн; співак Лютер Вандросс - $21 млн; співак Боб Марлі - $16 млн; співак Джарад Хіггінс - $15 млн; співак Джон Леннон - $12 млн.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ склали рейтинг найбагатших сімей, які володіють найбільшими компаніями світу. Його очолила сім'я Уолтон, яка контролює мережу супермаркетів Walmart.

Автор: Станіслав Кожемякін