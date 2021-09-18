25 найбагатших родин світу за останній рік збільшили свої статки на $312 мільярдів.

Bloomberg опублікував щорічний рейтинг найбагатших сімей, які володіють найбільшими компаніями світу.

Як зазначає Bloomberg, 25 найбагатших сімей збільшили свої статки у порівнянні з серпнем 2020 року на 22%, або на $312 мільярдів.

Лідером рейтингу стала сім'я Волтон. Вона контролює одну з найбільших мереж супермаркетів Walmart. Її статки за останній рік зросли на $23 мільярди і оцінюється в $238,2 млрд. Компанія Walton Enterprises володіє 48% акцій мережі Walmart, вартість яких зросла.

На другому місці опинилася родина Марс, що володіє кондитерською корпорацією Mars. Їхні статки оцінюються в $141,9 млрд.

Третьою за розміром капіталу в світі стала сім'я Кох, що володіє Koch Industries. Їхні статки досягли $124,4 млрд. Компанія працює в сфері нафтопереробки та хімічної промисловості.

Також у рейтингу опинилися французька родина Ерме, котра володіє модним будинком Hermes зі статками $116 млрд; королівська сім'я Саудівської Аравії Аль Сауд ($100 млрд); власники модного будинку Chanel Вертхаймери ($61,8 млрд); сім'я Томсон, якій належить інформаційне агентство Thomson Reuters ($61,1 млрд); німецька родина Берінгер, що володіє фармацевтичною компанією Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд) та інші.

Нагадаємо, що перша трійка лідерів була такою ж і в рейтингу Bloomberg 2019 року.

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А ось згідно з рейтингом найбагатших людей Bloomberg Billionaires Index (BBI) станом на 18 вересня 2021 року в п'ятірку лідерів входять: голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск ($205 млрд); засновник Amazon Джефф Безос ($200 млрд); французький бізнесмен, президент і CEO групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно ($159 млрд); засновник Microsoft Білл Гейтс ($151 млрд); засновник Facebook Марк Цукерберг ($136 млрд.).

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Автор: Олександр Топчій