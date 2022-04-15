Французький кіноактор і режисер сказав, що щодня дивиться новини і фотографії з України.

Французький кіноактор і режисер П'єр Рішар записав відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна. Рішар засудив війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.

"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також люблю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" - це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо", - сказав кінорежисер.

Рішар зазначив, що кожен день він стежить за новинами з України, і не може спокійно дивитися на фотографії зруйнованих міст і вбитих людей.

"Я кожен день дивлюся новини з фотографіями. І мене більш ніж переповнюють ці емоції", - зазначив французький діяч мистецтва.

"Я б хотів сказати, пане Міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їх сміливість і дух протистояння, їх самовідданість. Я ними захоплююся. Ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, так як продовжувати це просто огидно", - резюмував П'єр Рішар.

Нагадаємо, сценарист "Карткового будиночка" знімає документальний фільм про звірства росіян на Київщині.

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