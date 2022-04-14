Виробництво стрічки вже йде.

Бо Віллімон, сценарист "Карткового будинка", трудиться зі своєю командою над документальним фільмом про звірства і злочини російських окупантів в Київській області.

Про це автор майбутньої стрічки розповів у коментарях порталу OBOZREVATEL.

"Разом із командою ми працюємо тут над документальною стрічкою про цю війну. Здебільшого вона включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням: як ці люди виживають, адаптуються, розвиваються в епіцентру конфлікту. Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу — неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив", — розповів Бо Віллімон.

За словами сценариста, він вперше так близько зіткнувся з наслідками війни за свої 44 роки. Стосовно побаченого в Бородянці письменник заявив, що напад одних людей на інших з такою злістю — це найгірший прояв людства.

Однак його сильно надихає, що жителі почали приводити в порядок і відновлювати своє місто. Вони очищають вулиці, розбирають завали і разом намагаються проводити ремонт. А на в'їзді в Бородянку утворилася двокілометрова черга з машин людей, які захотіли повернутися додому.

"Серед цього спустошення існує надія і натхнення, так само як і в самих українцях", — підсумував Бо Віллімон.

"Картковий будинок" — коротко про серіал

Сюжет стрічки присвячений демократу з п'ятого виборчого округу Південної Кароліни і голові фракції більшості в парламенті Френку Андервуду.

Головному герою відмовили в призначенні на посаду державного секретаря, після чого він вирішив помститися за цю зраду.

Основні ролі в "Картковому будинку" виконали знамениті голлівудські актори і актриси — Кевін Спейсі, Робін Райт, Майкл Келлі, Кейт Мара та інші.

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