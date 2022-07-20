Прем'єра фільму в Україні запланована на 13 липня 2023 року.

Вийшов довгоочікуваний офіційний трейлер чергової частини шпигунської франшизи з Томом Крузом "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One).

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра фільму в Україні запланована на 13 липня 2023 року.

Дія фільму, який стане вже сьомою частиною популярної франшизи, буде відбуватися після подій, розказаних у фільмі "Місія нездійсненна: Фолаут". Цього разу супершпигуну Ітану Ханту доведеться зустрітися з новими викликами та привидами минулого.

До звоїх ролей повернуться чимало акторів, відомих за попередніми частина: сам Том Круз (Ітан Хант), а також Ребекка Фергюсон (Ільза Фауст), Вінг Реймс (Лютер Стікелл), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі/Біла вдова) та Генрі Черні (Євген Кітрідж), який з’являвся же у першій частині фільму "Місії" 1996 року випуску.

Серед новачків франшизи – Гейлі Етвел ("Перший месник", "Агент Картер"), Пом Клементьєв ("Вартові Галактики", "Неграновані коштовності"), Кері Елвес ("Пила", "Дивні дива"), Індіра Варма ("Гра престолів", "Карнівал Роу"), Есай Моралес ("Титани", "Озарк") та інші.

Фільм почали знімати ще на початку 2020 року у Римі, однак після початку пандемії COVID-19 їх довелося перервати. Процес відновили восени цього ж року, перенісши їх у Велику Британію. Аби зменшити ризик інфікування, Том Круз розпорядився створити містечко з трейлерів, в яких жили б виключно члени знімальної групи. Також частину сцен знімали у Норвегії.

Вже відомо, що сьома "Місія неможлива" налічуватиме дві частини – друг має вийти в прокат 28 червня 2024 року та буде прямим продовженням першої.

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