В український прокат фільм про полювання на серійного вбивцю вийде 11 травня 2023 року.

Вийшов трейлер психологічного детективного трилера "Мізантроп" (Misanthrope) з Шейлін Вудлі та Беном Мендельсоном в головних ролях.

В центрі сюжету фільму опиниться талановита, але проблемна поліціейська Елеонор Фалько, яку ФБР завербувало в команду досвідченого агента Ламарка для пошуку серійного вбивці, що вже залишив за собой десятки жертв, яких нічого не пов'язує.

Головні ролі у фільмі виконали Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Винні зірки", "Сноуден", "Мавританець", серіал "Велика маленька брехня") та Бен Мендельсон ("Темний лицар повертається", "Першому гравцеві приготуватися", "Темні часи", "Місце під соснами", "Капітан Марвел"). Також одну з ролей у фільмі виконав Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", серіал "Протистояння").

Трилер "Мізантроп" став англомовним дебютом аргентинського режисера Даміана Сіфрона, лауреата BAFTA і номінанта на "Оскар" за фільм "Дикі історії".

Як повідомляє прес-служба Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 11 травня 2023 року.

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