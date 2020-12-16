Дата виходу в прокат нового трилеру "Мізантроп" з Шейлін Вудлі та Беном Мендельсоном поки невідома.

Шейлін Вудлі та Бен Мендельсон зіграють головні ролі в новому гостросюжетному трилері Misanthrope ("Мізантроп"). Зйомки фільму розпочнуться найближчими тижнями.

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Як розповідають у Вольга-Україна, режисером стрічки, що розповідає про полювання на серійного вбивцю, виступить номінант на премію "Оскар" Даміан Сіфрон ( "Дикі історії", "Час сміливих", шоу "Авантюристи", "Благородні шахраї"). Продюсирують трилер номінант на премію "Оскар" Аарон Райдер ("Прибуття", "Престиж", "Донні Дарко", "Перевага", "Пам'ятай"), а також актори Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Винні зірки", "Нащадки", "Сноуден", "У полоні стихії", шоу "Велика маленька брехня") та Стюарт Манаша ("Фрагменти жінки", "Місто брехні", "Афера в Майамі"), які гратимуть у фільмі.

За повідомленням Deadline, Вудлі грає талановиту, але проблемну поліцейську, яку вербує ФБР для допомоги в профілювання та і відстеженні вбивці. Бену Мендельсону ("Бунтар-один. Зоряні війни: Історії", "За законами вовків", "Темний лицар повертається", "Першому гравцеві приготуватися", "Темні часи", "Місце під соснами, "Капітан Марвел") дісталася роль головного копа у справі.

Дата прокату і весь акторський склад фільму поки невідомі. Подробиці очікується незабаром.

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Автор: Марина Григоренко