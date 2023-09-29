Загалом під час цьогорічного фестивалю буде показано понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів.

52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є найстарішим з усіх діючих українських кінофестивалів, цього року відбудеться із 21 по 29 жовтня.

Як зазначили організатори заходу, головною локацією кінофестивалю стане столичний кінотеатр "Жовтень", тоді як відкриття та церемонія нагородження переможців 52-ї "Молодості" пройдуть у кінотеатрі "Краків".

Традиційно головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс, де за нагороди борються перші повнометражні ігрові стрічки, дебютні короткометражні та студентські фільми. Цього року до повнометражного міжнародного конкурсу було відібрано 12 стрічок з усього світу, серед яких – учасники та лауреати найвідоміших та найпрестижніших кінофестивалів світу (Канни, Берлінале, Локарно, Сан-Себастьян, Міжнародний кінофестиваль в Роттердамі, кінофестиваль у Сараєво тощо).

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Фільми, що увійшли до повнометражного міжнародного конкурсу (дебютні ігрові фільми):

Парадіз / The Lost Boys, режисер Зено Ґратон (Бельгія/Франція, 2023)

20 тисяч видів бджіл / 20,000 Species of Bees, режисер Естібаліc Урресола Солахурен (Іспанія, 2023)

Дальва / Dalva, режисер Еманюель Ніко (Бельгія/Франція, 2022)

Я маю електричні мрії / I Have Electric Dreams, режисер Валентіна Маурель (Коста Ріка/Бельгія/Франція, 2022)

Діско-Бой / Disco Boy, режисер Джакомо Абруццезе (Франція/Італія/Бельгія/Польща, 2023)

Степне / Stepne, режисер Марина Врода (Україна/Німеччина/Польща/Словаччина, 2023)

Відчуття, коли час щось робити минув / The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, режисер Джоанна Арнов (США, 2023)

Скарб / Hoard, режисер Луна Кармун (Велика Британія, 2023)

Залишайся онлайн / Stay online, режисер Єва Стрельнікова (Україна, 2023)

Місто вітру / City of Wind, режисер Лхагвадулам Пурєв-Очір (Франція/Монголія/Португалія/Нідерланди/Німеччина/Катар, 2023)

Одинадцятий та дванадцятий повнометражні фільми, а також програми Студентських і Дебютних короткометражних фільмів міжнародної конкурсної програми буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що цьогоріч після скороченого через повноммасштабну війну в Україні 51-го фестивалю, "Молодість" повернеться до повного формату програми з іншими конкурсними й позаконкурсними програмами. Зокрема, в рамках фестивалю також будуть проходити конкурс дитячого й підліткового кіно Teen Screen та конкурс дебютних повнометражних документальних фільмів, а також національний конкурс українських коротких метрів.

Крім того, в рамках заходу покажуть фільми з програм "Українські прем’єри", "Скандинавська панорама", "Фестиваль фестивалів", FORMA (експериментальні фільми), а також секцій Midnight Special та Emerging Artists.

Загалом буде показано понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів.

Як повідомляв УНІАН, раніше свою міжнародну програму оголосив сьомий кінофестиваль Київський тиждень критики, який цього року пройде з 12 до 18 жовтня.

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