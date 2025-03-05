Кілька епізодів серіалу зняв Гай Річі.

Стримінговий сервіс Paramount+ випустив перший трейлер кримінального серіалу "Мобленд" (MobLand), головну роль у якому виконав Том Гарді ("Божевільний Макс: Дорога люті", "Байкери", трилогія "Веном").

Спочатку MobLand замислювався як спін-офф серіалу "Рей Донаван", проте зрештою творець обох шоу Ронан Беннетт вирішив зробити з нього самостійний проект.

У центрі сюжету серіалу – історія двох поколінь гангстерів із Лондона, а також людини, яка вирішує їхні проблеми.

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Крім Гарді в серіалі зіграли Гелен Міррен ("Калігула", "Королева", франшиза "Форсаж"), Пірс Броснан (Джеймс Бонд у чотирьох фільмах франшизи), Педді Консідайн ("Типу круті лягаві", "Смерть Сталіна", серіал "Дім Дракона") та інші.

Кілька епізодів серіалу зняв Гай Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Джентльмени").

Прем'єра MobLand відбудеться вже 30 березня 2025 року на Paramount+. Перший сезон серіалу налічуватиме десять епізодів.

Як повідомляв УНІАН, раніше стримінговий сервіс Netflix випустив перший тизер бойовика "Руйнування" з Томом Гарді, який також вийде цього року.

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