Прем'єра фільму відбудеться 25 квітня 2025 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший тизер екшн-трилера "Спустошення" (Havoc) з Томом Гарді ("Шалений Макс: Дорога люті", "Байкери", трилогія "Веном") в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – розчарований життям детектив, який після невдалої оборудки з наркотиками мусить пробиватися крізь кримінальний світ, аби врятувати відчуженого сина політика й водночас розплутувати клубок корупції та змови, що охопив ціле місто.

Окрім Гарді у фільмі зіграли Форест Вітакер ("Останній король Шотландії", "Чорна пантера"), Тімоті Оліфант ("Хітмен", серіал "Дедвуд"), Луїс Гузман (серіали "Нарко", "Венздей") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку британський режисер Ґарет Еванс, найбільш відомий за дилогією "Рейд" та серіалом "Банди Лондона".

Прем'єра "Спустошення" спільного виробництва США та Великої Британії відбудеться 25 квітня 2025 року на Netflix.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix розповів про свої головні фільми 2025 року.

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