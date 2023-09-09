Прем'єра серіалу "Монарх: Спадщина монстрів" запланована на 17 листопада 2023 року.

Стрімнговий сервіс Apple TV+ представив перший трейлер пригодницького науково-фантастичного серіалу "Монарх: Спадщина монстрів" (Monarch: Legacy of Monsters), що стане частиною MonsterVerse.

Основні події серіалу відбуваються після фільму "Ґодзілла" (2014). Тоді в результаті епічної битви між Годзіллою та MUTO було практично зруйновано Сан-Франциско, а світ зробив шокуюче відкриття, що монстри реальні. В центрі сюжету серіалу – брат і сестра, які, йдучи стопами свого батька, виявляють зв’язок своєї родини з таємною організацією, відомою як "Монарх", та знайомляться з загадковим офіцером Лі Шоу, який знає усе про монстрів.

Роль Лі Шоу у серіалі виконав Курт Расселл ("Втеча з Нью-Йорка", "За бортом", "Мерзенна вісімка", франшиза "Форсаж"). Цікаво, що цього самого персонажа, але у молодому віці, зіграв рідний син актора та його дружини акторки Голді Хоун – Ваятт Расселл ("Оверлорд", серіали "Чорне дзеркало", "Сокіл та Зимовий солдат").

Також у серіалі задіяний Джон Гудмен, який повторив роль дослідника з "Монарха" Білла Ранди, яку він вже виконував у фільмі "Конг: Острів Черепа". Роль молодого Ранди дісталася Андерсу Холму (серіали "Трудоголіки", "Проект Мінді", "Вигадана Анна").

Прем'єра серіалу "Монарх: Спадщина монстрів" запланована на 17 листопада 2023 року. Всього перший сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, перші два з яких вийдеть одночасно.

MonsterVerse – що відомо

Медіафраншиза "Всесвіт монстрів" (MonsterVerse) охоплює фільми про Ґодзіллу та Кінг Конга, які випускаються кінокомпанією Warner Bros.

Перший фільм франшизи "Ґодзілла" вийшов у 2014 році. Пізніше вийшли ще три фільми: "Конг: Острів Черепа" (2017), "Ґодзілла ІІ: Король монстрів" (2019) та "Ґодзілла проти Конга" (2021). Наступний фільм серії "Ґодзілла проти Конга: Нова імперія" має вийти на екрани у квітні 2024 року.

Крім того, влітку 2023 року на Netflix вийшов восьмисерійний анімаційний серіал "Острів черепа", що став першим серіалом в рамках MonsterVerse. "Монарх: Спадщина монстрів" стане другим багатосерійним проектом в рамках франшизи.

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