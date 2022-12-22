Сервіс продублював українською мовою два сезони серіалу "Джек Раян".

Стримінговий сервіс Amazon Prime продублював українською третій сезон серіалу "Джек Раян". Також дубляж та субтитри додали для першого сезону.

"Джек Раян" - американський телесеріал у жанрі шпигунський трилер, створений Карлтоном Кьюзом та Гремом Роландом на основі персонажа серії романів Тома Кленсі про Джека Раяна.

Перший сезон вийшов на Amazon Video 31 серпня 2018 року. Виконавець ролі Раяна, Джон Кразінські - п'ятий актор, який зіграв Джека Раяна після Алека Болдвіна (1990), Гаррісона Форда (1992, 1994), Бена Аффлека (2002) і Кріса Пайна (2014) у інших фільмах про цього героя.

В центрі сюжету першого сезону аналітик ЦРУ Джек Раян,який звертає увагу на підозрілу серію банківських переказів. Тоді він починає власне розслідування. Через це йому доводиться залишити роботу в офісі та взяти участь у небезпечній операції у Європі і на Близькому Сході.

Події другого сезону серіала розгортаються навколо нелегальних постачань зброї до Венесуели. Джек Раян здогадується, шо до цього причетний президент країни. І знову ж таки він розпочинає власне розслідування.

Нагадаємо, у США закликали бойкотувати "Аватар" через культурну апропріацію та расизм у фільмі.

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