У цьому режисера Джеймса Кемерона звинуватила художниця з племені навахо Юе Бегай.

У США закликають бойкотувати фільм "Аватар: шлях води" через ідеї расизму та культурної апропріації. Про це пише видання LA Times, цитуючи слова художниці з племені навахо і співголови організації "Indigenous Pride Los Angeles" Юе Бегай.

Бегай стверджує: суспільство ображає той факт, що вершителями доль в картині виступають білі люди. Вона також підкреслила, що синя шкіра також є уособленням расизму.

Активістка додала, що у фільмі немає жодного представника індіанських племен.

"Приєднуйтесь до аборигенів та інших корінних груп по всьому світу, бойкотуючи цей жахливий і расистський фільм", - закликала Юе Бегай у своєму блозі.

Активістка резюмувала: "Ми повинні були бути тими, чиї обличчя і голоси з'явилися на екрані".

"Аватар: шлях води": трейлер, дата виходу

У прокат довгоочікувана друга частина фільму вийшла 15 грудня цього року. Головні ролі виконали Сем Уортінгтон, Зої Салдана і Сігурні Вівер, Кейт Уінслет, Джемейн Клемент, Мішель Йео, Джованні Рібізі, Кліфф Кертіс та інші.

Повідомляється, що може вийти ще три частини, але на них доведеться чекати менше - вони вийдуть в 2024, 2026 і 2028 роках.

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