Пісню вже можна послухати на всіх музичних платформах.

Українська співачка Настя Каменських випустила кліп на пісню Vibe.

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За словами Насті, пісня називається Vibe, тому що вона передає всі ті емоції, які вона відчуває. У ній є всі глибинні відчуття, жіночі переживання.

"Це історія неймовірного кохання. У кожній миті, в кожній ноті присутні сильні вібрації пристрасті і потягу. Хочу, щоб слухач занурився в них і відчув цю силу сповна", - сказала Каменських.

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Автор: Діана Могилєвич