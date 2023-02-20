Навіть такий чудовий фільм не обійшовся без нестиковок.

"Титанік" Джеймса Кемерона вийшов в 1997 році і підкорив глядачів. Над кінострічкою плакали і з ностальгією переглядали знову і знову. Розповідаємо, які помилки були допущені при створенні фільму.

Решітка вентиляції першої димової труби

Якщо подивитися на решітку вентиляції, яка розділена на 4 відсіки, то можна помітити, що на одному кадрі ці відсіки рівномірні, а на іншому - ні. Виною тому те, що на одних кадрах використовується зменшений макет Титаніка, а на іншому - реальна зйомка з декораціями.

Конструкція корабля

Аналогічний кіноляп зустрічається ще не раз. Наприклад, коли Джек зі своїм другом стоять на палубі з широкими решітками, а коли він обіймається там з Роуз, то решітки вже зовсім інші і не такі великі.

Відео дня

Підтяжки

У сцені, де Роуз намагається звільнити Джека, герой на одному кадрі спочатку одягнений у підтяжки, а вже на іншому - ні.

Малюнок

Звичайно, Джек бездоганно намалював Роуз, однак якщо порівнювати його малюнок в той момент, коли він його робив, і те, що показують глядачам нібито через багато років як знахідку на місці затоплення - абсолютно різні малюнки. Це видно неозброєним оком.

Нагадаємо, вперше в історії вчені показали кадри з "Титаніка", зняті майже 40 років тому.

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