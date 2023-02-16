Опубліковане відео присвячене річниці фільму Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік".

Вчені опублікували раніше невідомі кадри із затонулого "Титаніка". Публікація відзнятого матеріалу присвячена 25-річчю фільму Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік", повідомляє Sky News.

Відео, більшість кадрів з якого раніше не показувалося публіці, було знято лише через кілька місяців після того, як дослідники виявили уламки корабля у вересні 1985 року.

Зернисті чорно-білі зображення показують ніс лайнера та деякі перила вздовж однієї з його палуб, а також інші частини знаменитого пасажирського корабля.

Океанограф Роберт Баллард розповів, що перше, що він побачив, спустившись під воду, була "гігантська стіна з клепаної сталі, яка височіла над нами на 100 з гаком футів (понад 100 метрів - УНІАН)".

Загибель "Титаніка" - трагічна історія корабля

"Титанік" - британський пасажирський пароплав. На момент будівництва це був найбільший лайнер у світі.

"Титанік" затонув під час свого першого плавання з Саутгемптона в Нью-Йорк, зіткнувшись з айсбергом в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. В результаті катастрофи загинули понад 1500 осіб.

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