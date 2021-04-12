Названо переможців премії / фото ua.depositphotos.com
Гільдія сценаристів США оголосила переможців премії, яка відбувалася в онлайн-форматі.
Головний приз отримала Хлоя Чжао. Цікаво, що вона є другою жінкою у всьому світі, яка отримала приз DGA.
Список переможців:
- Найкращий режисер повнометражного фільму - Хлоя Чжао, "Земля кочівників"
- Найкращий режисерський дебют - Даріус Мардер, "Звук металу"
- Найкращий режисер документального фільму - Майкл Двек і Грегорі Кершоу, "Мисливці за трюфелями"
- Найкращий режисер драматичного серіалу - Леслі Лінка Глеттер, "Батьківщина"
- Найкращий режисер комедійного серіалу - Сюзанна Фогель, "Бортпровідниця"
- Найкращий режисер міні-серіалу або телефільму - Скотт Френк, "Ферзевий гамбіт"
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