Культовий серіал про султана Сулеймана і Роксолану транслювали в більш ніж 60 країнах, тому у нього дуже багато фанатів з усього світу.

Відомий турецький серіал "Величне століття" став одним з найпопулярніших у світі. Його переклали і транслювали в 60 країнах, а глядачі буквально закохалися в героїв. Звісно, питання про те, які серіали, схожі на "Величне століття" можна подивитися, дуже актуальне. УНІАН розповідає, що варто обов'язково подивитися фанатам Сулеймана і Роксолани.

Вітряний

Події серіалу розгортаються в турецькій провінції Мардін, місті Мідьят. Дві наймогутніших і впливових сім'ї міста - Асланбей і Шадоглу - довгі роки ворогують. Молодий Міран з сім'ї Асланбей все своє життя одержимий думкою помститися за образу сім'ї. Однак це тільки до тих пір, поки він не познайомився з юною Рейян з сім'ї Шадоглу - добродушною і дуже красивою дівчинкою, яка вірить в любов.

Мехмед - завойовник світу

Палацові інтриги, красиві костюми і цікава сюжетна лінія - те, що чекає на глядачів при перегляді цього серіалу. Серіал розповідає про шахзаде Мехмеда, який намагався продовжити справу свого батька і завоювати весь світ.

Султан мого серця

Згідно з сюжетом, дочка писаря посольства Російської імперії в Стамбулі Анна випадково знайомиться з султаном Махмудом II. Той запрошує прекрасну і розумну дівчину вчити його дітей.

Але Анна в гаремі і палаці не просто так. Вона стає шпигуном спецслужб Російської імперії в покоях владики Османської імперії.

Схождення Османської імперії

У сюжеті серіалу - історія про сходження Османської імперії і життя Султана Мехмеда завойовника, одним з головних перемог якого є взяття Константинополя. В основу покладені реальні історичні факти.

Нагадаємо, стало відомо як змінилася Хюррем Султан за 10 років.

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