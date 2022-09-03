Актори серіалу "Величне століття" після прем'єри в 2011 році здобули всесвітню популярність. Найбільше любові і лавр пошани дісталося виконавиці головної ролі рудоволосої Хюррем Султан. Її зіграла німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі.
Який вигляд мала Мер'єм Узерлі в серіалі "Величне століття"
Серіал "Величне століття" показували в більш ніж 60-ти країнах протягом чотирьох років. Весь час він тримав високі рейтинги. Однак в 2013 році Мер'єм Узерлі несподівано покинула проект. Вона не дознімалася в серіалі всього чотири серії.
За словами самої зірки, вона покинула серіал через сильну фізичну і моральну втому. Пізніше в ЗМІ писали, що на рішення піти вплинув конфлікт Узерлі з продюсерами - ті нібито відмовилися підвищити їй зарплату.
Також в процесі зйомок виконавиця ролі Хюррем Султан завагітніла від свого бойфренда — бізнесмена Джана Атеша. Приблизно в той же період часу вони зі скандалом розлучилися.
Після завершення культового проекту Узерлі почали запрошувати в інші серіали. Наприклад, вона знялася в таких проектах як "Королева ночі" (2016), "Материнська рана" (2016), "Мафія не може правити світом" (2016-2016), "Джингез Реджаї" (2017), "Інша сторона" (2017), "Вулик" (2019). Крім того Мер'єм активно розвивала себе як модель.
Який вигляд Мер'єм Узерлі має зараз
Показуємо, яка зовнішність у знаменитості зараз.
До слова, в 2021 році Узерлі стала мамою вдруге, але заміж так і не вийшла.
Нагадаємо, названо топ-5 серіалів, які повинен подивитися кожен українець.
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