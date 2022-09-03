Турецький гостросюжетний телесеріал в жанрі історичної драми, який вийшов на екрани більше 10 років тому, миттєво став одним з найбільш обожнюємих у всьому світі.

Актори серіалу "Величне століття" після прем'єри в 2011 році здобули всесвітню популярність. Найбільше любові і лавр пошани дісталося виконавиці головної ролі рудоволосої Хюррем Султан. Її зіграла німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі.

Який вигляд мала Мер'єм Узерлі в серіалі "Величне століття"

Серіал "Величне століття" показували в більш ніж 60-ти країнах протягом чотирьох років. Весь час він тримав високі рейтинги. Однак в 2013 році Мер'єм Узерлі несподівано покинула проект. Вона не дознімалася в серіалі всього чотири серії.

За словами самої зірки, вона покинула серіал через сильну фізичну і моральну втому. Пізніше в ЗМІ писали, що на рішення піти вплинув конфлікт Узерлі з продюсерами - ті нібито відмовилися підвищити їй зарплату.

Відео дня

Також в процесі зйомок виконавиця ролі Хюррем Султан завагітніла від свого бойфренда — бізнесмена Джана Атеша. Приблизно в той же період часу вони зі скандалом розлучилися.

Після завершення культового проекту Узерлі почали запрошувати в інші серіали. Наприклад, вона знялася в таких проектах як "Королева ночі" (2016), "Материнська рана" (2016), "Мафія не може правити світом" (2016-2016), "Джингез Реджаї" (2017), "Інша сторона" (2017), "Вулик" (2019). Крім того Мер'єм активно розвивала себе як модель.

Який вигляд Мер'єм Узерлі має зараз

Показуємо, яка зовнішність у знаменитості зараз.

До слова, в 2021 році Узерлі стала мамою вдруге, але заміж так і не вийшла.

Нагадаємо, названо топ-5 серіалів, які повинен подивитися кожен українець.

Вас також можуть зацікавити новини: