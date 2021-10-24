У день трагедії на знімальному майданчику творився хаос і був замінений реквізитор.

У день, коли на знімальному майданчику фільму "Раст" в США загинула українка Галина Хатчінс, за реквізит відповідав працівник, що вийшов на заміну замість постійного реквізитора.

Про це повідомляє The New York Post.

За даними журналістів, до трагедії привела ціла низка подій, яка призвела до хаосу на зйомках з Алеком Болдуіном.

У день фатального інциденту, 21 жовтня, близько шести членів знімальної групи оголосили страйк через умови праці - перепрацювань і проблем із зарплатою. Вони збиралися покинути майданчик і замість них викликали змінників.

Одним з тих, хто покинув зйомки, перед загибеллю українки був реквізитор. Замість нього до роботи приступила інша особа, ім'я якої не розкривається.

Читайте такожТрагедія на зйомках з Алеком Болдуіном: розкрита реакція акторів та знімальної групиСаме його звинувачувала в події неназвана помічниця режисера з сценарієм, яка заявила про це рятувальникам за номером 911.

"Цей покидьок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він мав перевірити зброю. Він несе відповідальність за це", - говорила жінка.

Стрілянина трапилася приблизно через шість годин після заміни частини знімальної групи.

Джерела стверджують, що Галина Хатчінс виступала за безпечніші умови праці, а в своєму Instagram вона висловиоа солідарність з протестуючими колегами по зйомках.

Нагадаємо, що трагедія трапилася 21 жовтня на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико. Крім Хатчінс також постраждав режисер Джоел Соуза - чоловік був госпіталізований, але вижив. Раніше УНІАН повідомляв, що відомо про загиблу українку.

Автор: Станіслав Кожемякін