Актор зізнався, що він у нестямі від шоку і горя через жахливу подію.

Актор Алек Болдуїн, який випадково застрелив на зйомках 42-річну українку Галину Хатчінс, вперше прокоментував трагедію. За словами артиста, він співпрацює з поліцією і не перешкоджає слідству.

На своїй сторінці в Twitter Болдуїн звернувся до публіки та написав, що він запропонував допомогу родині загиблої українці.

Актор розділив свою заяву на дві частини. У першій він поділився своїми емоціями та переживаннями. А в другій Болдуїн написав, чи підтримує він зв'язок з чоловіком Хатчінс.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері та нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", - заявив актор, який випадково застрелив жінку.

Також Болдуїн написав, що він підтримує зв'язок з чоловіком загиблої, він пропонує допомогу родині українки. За словами актора, його "серце розбите". Він переживає і за чоловіка, і за сина, і за всіх, хто знав і любив Хатчінс.

Актор Алек Болдуін застрелив на зйомках людину: що відомо

22 жовтня стало відомо, що Болдуїн випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляє, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Хатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Невідомо, що сталося, але постраждали дві людини.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Поліна Кузенко