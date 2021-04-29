Сюжет Sweet Tooth ("Ласун") заснований на однойменному коміксі канадського письменника Джеффа Леміра для неіснуючого вже видавництва Vertigo.

Стрімінгова платформа Netflix показала тизер-трейлер шоу "Ласун".

Шоу знято за мотивами постапокаліптичного графічного роману про гібридів людей і тварин.

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Режисером картини став Джим Мікл, який відомий за такими роботами як "Земля вампірів" (Stake Land) або неонуар "Хеп і Леонард" (Hap and Leonard).

Згідно з сюжетом, в центрі уваги буде напівхлопчик-напіволень Гаса. Він покине рідний дім в лісі і почне досліджувати зовнішній світ, знищений невідомою катастрофою.

У такій непростій справі йому допоможуть і інші підлітки-напівлюди. Вони разом зможуть дізнатися, що сталося насправді, хто породив новий світ і розкриють таємницю свого походження.

Головні ролі зіграють Крістіан Конвері, Нонсо Анозі, Аділ Ахтар і Вілл Форте.

Відомо, що серіал вийде на Netflix 4 червня 2021 року.

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Автор: Діана Могилєвич