Стрімінгова платформа Netflix показала тизер-трейлер шоу "Ласун".
Шоу знято за мотивами постапокаліптичного графічного роману про гібридів людей і тварин.
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Режисером картини став Джим Мікл, який відомий за такими роботами як "Земля вампірів" (Stake Land) або неонуар "Хеп і Леонард" (Hap and Leonard).
Згідно з сюжетом, в центрі уваги буде напівхлопчик-напіволень Гаса. Він покине рідний дім в лісі і почне досліджувати зовнішній світ, знищений невідомою катастрофою.
У такій непростій справі йому допоможуть і інші підлітки-напівлюди. Вони разом зможуть дізнатися, що сталося насправді, хто породив новий світ і розкриють таємницю свого походження.
Головні ролі зіграють Крістіан Конвері, Нонсо Анозі, Аділ Ахтар і Вілл Форте.
Відомо, що серіал вийде на Netflix 4 червня 2021 року.
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