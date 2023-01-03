Містичний серіал "1899" вирішили закрити після першого сезону попри високі рейтинги, позитивні відгуки та незавершений фінал – шоу писали під три сезони.

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив скасувати містичний серіал "1899" після першого сезону попри високі рейтинги та схвальні відгуки.

"З важким серцем вимушені повідомити, що 1899 не буде продовжений. Ми би хотіли завершити цю захоплюючу подорож другим та третім сезонами, як ми зробили з "Пітьмою". Але іноді справий йдуть не так, як планувалося", – написав у своєму Instsgram режисер серіалу Баран бо Одар, подякувавши фанатам за підтримку.

Натомість сам Netflix поки ніяк не прокоментував новину.

Між тим, розгнівані фанати серіалу атакували соцмережі стрімінгового гіганта прокльонами та вимогами відновити серіал з хештегом #save1899. "Так, хороша робота "вибльовувати" по 4000 різних гівняних реаліті-шоу та скасовувати усі хороші проекти", "Врятуйте 1899 або я відмовлюся від своєї підписки на Netflix", "Дивовижний сценарій, чудова акторська гра та сюжет. Так багато потенціалу на сторінках цього сценарію. Будь ласка, дозвольте їм продовжити цю феноменальну історію", "З усього, що ви повинні скасувати, ви скасовуєте 1899, справді???", "Я більше не виношу підліткові серіали, які подобаються лише безмозким підліткам! Я хочу справжній хороший серіал, який змушує мене думати, дивуватися, і вражає кожною серією! У мене мозок, а не повітря в голові!", пишуть підписники сервісу.

Більш того, на сайті Change.org навіть з'явилася петиція з вимогою врятувати серіал. Наразі її підписали понад 16 тисяч людей, однак кількість підписнтів продовжує зростати.

Зазначимо, це не перше суперечливе рішення Netflix щодо скасування успішних та цікавих проектів за останній час. Раніше хвилю обурення також викликало скасування серіалу "Монахиня-воїн" після другого сезону. Також питання викликали скасування серіалів "Клуб опівнічників", "Космічні війська" та "Спільнота".

Серіал 1899 – що відомо

Авторами серіалу "1899" є подружжя Баран бо Одар і Янтьє Фрізе, які до цього зняли перший в історії німецький серіал для Netflix "Пітьма". Сюжет "1899" вони писали за принципом свого попереднього шоу – три сезони, об'єднані єдиним сюжетом з розв'язкою у самому кінці.

Перший сезон серіалу вийшов 17 листопада 2022 року. Спочатку його події розгорталися на кораблі "Цербер" з групою переселенців з Європи самого різного походження, які на рубежі 19 і 20 століть вирушили морем до Нью-Йорка. Під час подорожі вони помітили дрейфуючий в морі корабель "Прометей", який безвісти зник кілька місяців тому. На його борту на них чекала моторошна таємниця. Втім, поступово події серіалу переходили в технологічну площину, а кінцівка сезону взагалі кардинально змінювала сюжет, його час та місце.

Однією з фішок серіалу була багатомовність – в ньому знімалися актори з Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Данії, Польщі та ще низки країн, причому кожен з них говорив власною мовою.

Одну з головних ролей у серіалі – капітана корабля – виконав німецький актор Андреас Пічман, який став широко відомий завдяки ролі Незнайомця в серіалі "Пітьма". Ще одну головну роль в серіалі виконла британська актриса Емілі Бічем ("В пустелі смерті", "Круелла"). Також у серіалі були задіяні валлійський актор Анейрін Барнард (серіал "Гострі картузи", фільм "Дюнкерк"), іспанський актор Мігель Бернардо (серіал "Еліта"), польський актор Мацей Мусял (серіали "1983", "Відьмак"), англійський актор Антон Лессер (серіали "Гра престолів", "Корона") та багато інших.

Перший сезон серіалу отримав схвальні відгуки критиків та чималу глядцьку аудиторію. Тим часом через кілька днів після релізу Netflix оголосив, що 1899 найбільше дивилися в 58 країнах серед усіх пропозицій, доступних на Netflix на той момент. Тож для багатьох рішення про продовження шоу здавалося очевидним.

Водночас, можливою причиною скасування шоу може бути його дорожнеча. З бюджетом понад 60 мільйонів доларів, з яких 48 мільйонів надав Netflix, "1899" є найдорожчим німецьким серіалом всіх часів. Серіал фактично повністю знімався в закритому павільйоні за допомогою іноваційної технології віртуальної реальності. Причому в підсумку таким чином зняли навіть ті сцени, які спочатку планували зняти "натурно", однак через пандемію коронавірусу це стало неможливим.

Навряд чи заклики фанатів зможуть переконати Netflix переглянути рішення про скасування шоу, однак вони ще мають слабку надію, що за нього візьметься інша кінокомпанія – або ж дізнявши повністю два сезони, або ж знявши замість них один повнометражний фільм, який завершить історію.

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