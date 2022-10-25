Перший сезон серіалу вийде на Netflix 17 листопада 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший повноцінний трейлер містичного серіалу "1899" від творців популярного німецького телесеріалу "Пітьма".

Також вже відомо, що перший сезон серіалу вийде на Netflix 17 листопада 2022 року. Загалом, за задумом його творців Барана бо Одара і Янтьє Фрізе, серіал "1899" буде побудований за принципом "Пітьми" і також складатиметься з трьох сезонів, об'єднних єдиним сюжетом.

В центрі сюжету серіалу опиниться група переселенців самого різного походження з Європи, які на рубежі 19 і 20 століть відправляються по морю до Нью-Йорка. Під час подорожі вони помічають дрейфуючий в морі корабель, який безвісти зник кілька місяців тому. На борту судна на них чекає моторошна таємниця.

Серіал "1899" буде багатомовним, а головні ролі в ньому виконають актори з різних країн. Одна з головних ролей – капітана корабля – дісталася німецькому акторові Андреасу Пічману, який став широко відомий завдяки ролі Незнайомця в серіалі "Пітьма".

Ще одну головну роль в серіалі виконує британська актриса Емілі Бічем ("В пустелі смерті", "Круелла").

Також у серіалі задіяні валлійський актор Анейрін Барнард (серіал "Гострі картузи", фільм "Дюнкерк"), іспанський актор Мігель Бернардо (серіал "Еліта"), польський актор Мацей Мусял (серіали "1983", "Відьмак"), англійський актор Антон Лессер (серіали "Гра престолів", "Корона") та британська театральна актриса Розалі Крейг.

Серіал "Пітьма" – що відомо

"Пітьма" (Dark), який створили німці Баран бо Одар і Янтьє Фрізе, став першим німецьким серіалом в історії Netflix. Шоу з трьох сезонів, які виходили у 2017-2020 роках, отримало захоплені відгуки критиків і чималу фанатську базу, проте було закрите після логічного завершення історії наприкінці третього сезону.

Події серіалу відбувалися у вигаданому німецькому місті Вінден, де одного дня на тлі екологічної катастрофи починають загадково зникати діти. Паралельно починає відкриватися правда про темне минуле чотирьох сімей, що там живуть, і розкриватись таємниця, яка охоплює чотири покоління. Загалом події серіалу розгортаються у 1888, 1921, 1953, 1954, 1986, 1987, 2019, 2020, 2052 та 2053 роках.

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