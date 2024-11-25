Однак хакер не збирається здаватися, а навпаки, хоче викласти ще якісь матеріали.

Минулого літа в інтернеті стався великий витік шоу від Netflix, які ще не вийшли. На піратських сайтах стали з'являтися злиті матеріали серіалів, включно з очікуваними глядачами продовженнями "Аркейн" і "Гри в кальмара".

Схоже, Netflix дуже хоче знати, хто за цим стоїть. Компанія через суд вимагає у Discord розкрити особисті дані користувача під ніком jacejohns4n, який взяв на себе відповідальність за витоки. Netflix хоче знати справжнє ім'я користувача, фактичну адресу проживання, IP-адресу, мобільний номер та адресу електронної пошти.

Цей же користувач також зливав цілі серії аніме "Дандадан" і "Ранма 1/2". Jacejohns4n каже, що йому це вдалося завдяки другу, який працює в студії озвучення.

Відео дня

Однак, схоже, самого Джейса інтерес з боку Netflix мало хвилює. Нещодавно він записав відео, в якому перерахував усі свої "досягнення": "Мене звуть Джейс Фохр Джонсон. Я відповідальний за найжахливіший витік в історії стримінгу. Я злив другий сезон "Аркейн", третій сезон "Коли завмирає серце", фільм про Планктона, "Термінатор: Зеро", "Дандадан", "Зачарований" і багато інших серіалів."

Джейс зазначив, що це тільки початок його якогось "плану", який зараз перебуває тільки на першому етапі, але зовсім скоро почнеться його друга фаза:

"Я продовжу викладати нові фільми і серіали. Я знаю, що роблю. У мене є план. Усе це сплановано, і ми перебуваємо на першій фазі. Друга фаза на підході."

Цікаво, чи передбачив він у своєму плані судові розгляди з багатомільярдною корпорацією...

Раніше ми розповідали, що в шоу від Netflix заграла українська народна пісня. У серіалі "Імператриця" було виконано арію з "Наталки Полтавки".

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