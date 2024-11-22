Riot Games дала коментар з приводу ситуації.

Netflix видалив один із постерів другого сезону "Аркейн" із соціальних мереж після того, як користувачі помітили, що він згенерований нейромережею.

Користувачки Twitter під ніками Egg і Krissi помітили, що на одному з постерів до серіалу в персонажів "зрослися" руки. Стало очевидно, що це результат неправильної роботи штучного інтелекту: "Netflix використовує ШІ для розширення постера саме ARCANE з усіх шоу - це так розчаровує і нешанобливо"

Офіційний представник Riot Games, розробників League of Legends, Алекс Шахмірі дав коментар з приводу ситуації. За його словами, компанія проти використання штучного інтелекту в роботі художників, адже це знецінює всю працю неймовірних професіоналів, які працюють над Arcane. Постер був випущений помилково і вже видалений:

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Цінуємо, що ви звернули на це нашу увагу. у нас сувора позиція: жодного штучного інтелекту для всього, що пов'язано з Arcane, бо це неповага до неймовірних художників, які працювали над шоу. Це зображення було помилкою і відтоді було видалено. Ще раз дякую за те, що вказали на це

Критика користувачів насамперед впала саме на Netflix, як офіційного дистриб'ютора серіалу: "Вони витратили гроші на Джейка Пола і тому не змогли найняти художників."; "Ось що відбувається, коли довіряєш один із найвидатніших проєктів усіх часів дистриб'ютору з такою поганою репутацією, як Netflix. Riot варто було б довіритися HBO або Amazon."

Третій, фінальний акт "Аркейн", виходить уже завтра. Це стане кінцевою крапкою в історії сестер Вай і Джинкс, однак творці серіалу натякають, що вони не проти екранізувати ще якусь історію зі світу League of Legends.

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