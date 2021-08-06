Актор зіграє 40-річного кинутого чоловіка нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Ніл Патрік Харріс, який переживає зараз затишшя в кар'єрі, готується з розмахом повернутися у світ телекомедій — актор виконає головну роль в серіалі "Uncoupled" від Netflix.

Про це повідомляє Deadline.

Виконавчими продюсерами проекту виступлять один з творців "Сексу у великому місті" Даррен Стар і продюсер "Американської сімейки" Джеффрі Річман.

У центрі серіалу Uncoupled - гей Майкл, якого грає Харріс (доречі представник нетрадиційної сексуальної орієнтації в реальному житті).

Читайте такожNetflix показавши трейлер з усіма літніми новинкамиГоловний герой вважає своє життя ідеальним, аж поки через 17 років шлюбу від нього не йде його чоловік. В результаті Майклу доводиться справлятися одразу з двома проблемами — миритися із втратою та відкривати життя самотнього 40-річного гея в Нью-Йорку.

Зйомки серіалу мають початися наприкінці цього року в Нью-Йорку. Дата прем'єри поки що невідома.

Як вже повідомляв УНІАН, наступного року в кінотеатрах відбудеться прем'єра фільму студії Lionsgate під назвою "Нестерпна ноша величезного таланту" з Нілом Патріком Харрісом. Фільм розповідає про актора Ніколаса Кейджа, який і виконує головну роль.

Автор: Станислав Кожемякин