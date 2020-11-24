Ніл Патрік Харріс приєднався до проекту студії Lionsgate під назвою "Нестерпна ноша величезного таланту". Фільм розповість про Ніколаса Кейджа, який і виконує головну роль.
Читайте такожAmazon випустить серіал про "Короля тигрів" з Ніколасом КейджемНілу Патріку Харрісу дісталася роль агента Ніколаса Кейджа. Наскільки великою буде його участь у проекті, не повідомляється, передає 112.ua з посиланням на variety.
У касті також заявлені Педро Паскаль, Тіффані Хеддіш і Шерон Хорган.
За сюжетом Кейдж, що переживає не найкращий етап своєї кар'єри, намагається відчайдушно отримати роль в новому фільмі Квентіна Тарантіно. Робоча криза збігається і з особистою - Кейдж не може знайти спільну мову зі своєю дочкою-підлітком. А ще іноді він розмовляє з "успішною" версією самого себе зразка 1990-х.
У фільмі очікуються відсилання до найвідоміших робіт Кейджа:" Залишаючи Лас-Вегас", "Без обличчя", "Викрасти за 60 секунд".
Зйомки картини вже стартували, проте дата прем'єри поки не оголошена.
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