Загалом українським кіноманам покажуть чотири гучні німецькі новинки, а також один ретроспективний захід.

З 14 до 20 листопада в київському кінотеатрі "Жовтень" пройде ювілейний 30-й фестиваль "Нове німецьке кіно", що традиційно занурить українських кіноманів в останні новинки у кінематографі Німеччини, а також ретроспективні покази.

Як повідомили в прес-службі кінокомпанії "Артхаус Трафік", відкриє цьогорічну подію кримінальна комедія "Два до одного" (Zwei zu eins) режисерки Натії Брункгорст, що поєднала в акторському складі одразу кількох німецьких зірок. Зокрема, одну з головних ролей виконує цьогорічна номінантка на "Оскар" Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Тоні Ердманн"), а її партнерами на знімальному майданчику стали Макс Рімельт ("Берлінський синдром") і Рональд Церфельд ("Вавилон-Берлін", "Фенікс"). Події стрічки розгортаються влітку 1990 року. Троє друзів знаходять у покинутій шахті мільйони знецінених марок НДР і вигадують хитрий план обміну "мертвих" грошей, який перетворює тихе містечко на епіцентр найбільшої фінансової витівки возз'єднаної Німеччини.

Також під час фестивалю покажуть мелодраму "Все, чим ти є" (Alle die Du bist) режисера Міхаеля Феттера Натанскі. Герої саме цієї стрічки прикрасили цьогорічний фестивальний постер. Картина з програм Берлінале та Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні розповідає про згасле кохання. Головна героїня на ім’я Надін відчайдушно намагається відродити ті якості, які колись бачила у своєму імпульсивному чоловікові, балансуючи між реальністю та своїми ідеалізованими спогадами про початок їхніх стосунків.

Покажуть на фестивалі й одну з головних німецьких кіноподій року – політичний трилер "Насіння священного інжиру" (Die Saat des heiligen Feigenbaums), який висунули на здобуття премії "Оскар-2025" у категорії "Найкращий міжнародний фільм" від Німеччини. Це картина іранського режисера Мохаммада Расулофа, яку він підпільно зняв на батьківщині. У розпал фільмування режисера засудили до 8 років позбавлення волі, побиття батогами та штрафу з конфіскацією майна. Та скориставшись апеляційним процесом, Расулоф завершив знімання і втік із країни. Стрічку, що здобула дві відзнаки в Каннах, також добре оцінюють міжнародні глядачі: вона отримувала глядацькі нагороди на кінофестивалях у Сан-Себастьяні та Сіднеї. Розповідає фільм про новопризначеного слідчого суддю, для якого масові протести через загибель молодої жінки в Тегерані обертаються справжнім розколом усередині родини.

Чорна комедія "Вмирання" (Sterben) режисера Маттіаса Ґлазнера – один із найпомітніших цьогорічних фільмів у Німеччині, володар трьох призів Берлінале та чотирьох відзнак Німецької кінопремії (зокрема й головної – за видатний ігровий фільм). Стрічка розповідає про дисфункціональну родину: батько страждає деменцією, мати отримує смертельний діагноз, син пише музичну композицію "Вмирання", а донька тоне в алкоголі та романі з одруженим чоловіком. Перед обличчям смерті всі вони намагаються відновити розірвані сімейні зв'язки.

Спеціальною подією кінофестивалю стане ретроспектива режисера Віма Вендерса – одного з найяскравіших представників хвилі Нового німецького кіно, чиї роботи неодноразово демонструвались на фестивалі в попередні роки. Зокрема, у Києві продемонструють два фільми майстра та лавреата нагороди "За Досягнення" Європейської Кіноакадемії: "Небо над Берліном" (Der Himmel über Berlin) 1987 року про ангела, що покохав циркову акробатку, – одну з головних його картин, та "Ідеальні дні" (Perfect Days) про прибиральника туалетів у Токіо – торішній гіт, який був номінований на "Оскар" і протримався в українському прокаті понад пів року. Показ відбудеться у форматі Double Feature – здвоєного сеансу з невеликою перервою за одним квитком.

Goethe-Institut в Україні також організовує чотири кінопокази культових німецьких фільмів "Кіно поза екраном: знакові німецькі фільми у місті" – у різних публічних просторах Києва з 9 по 13 листопада покажуть німецькі фільми різних років.

Пізніше фестиваль також проведуть у Львові, Харкові, Одесі, Чернівцях, Запоріжжі та Дніпрі. Дати цих показів оголосять додатково.

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