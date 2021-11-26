Перший сингл з платівки, композиція Easy On Me п'ять тижнів поспіль займає першу сходинку в британському чарті.

Четвертий студійний альбом популярної британської співачки Адель під назвою "30", який вийшов минулої п'ятниці, як очікується, сьогодні очолить британський хіт-парад.

Official Charts Company, яка складає рейтинг, раніше повідомила, що до минулої середи було продано 219 тис. копій (на 15 тис. менше, ніж зібрав новий альбом ABBA під назвою Voyage за перший тиждень продажів), передає Бі-бі-сі.

Перший сингл з платівки, композиція Easy On Me п'ять тижнів поспіль займає першу сходинку в британському чарті. У потоковому сервісі Spotify пісню прослухали понад 330 млн разів.

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У минулі вихідні Spotify відключив функцію випадкового відтворення треків в альбомах на прохання Адель. Тепер за замовчуванням композиції програються по порядку.

"Це було моє єдине прохання до нашої постійно мінливої індустрії! Ми не просто так ретельно продумуємо треклисти. Наша творчість розповідає історії, і вони повинні прослуховуватися так, як ми задумали. Спасибі Spotify за те, що прислухаєтеся", - написала Адель в "Твіттері".

Новий альбом Адель "30"

19 листопада Адель випустила перший за шість років альбом, робота над яким тривала три роки. Він отримав назву "30". 15-разова володарка "Греммі" продовжила традицію і відобразила в платівці свій вік в момент роботи над піснями.

Раніше співачка зізнавалася, що найбільшого впливу на платівку завдало її розставання з чоловіком - бізнесменом Саймоном Конеккі і те, як розлучення позначилося на їхньому синові Анджело Джеймса.

15 жовтня відбулася прем'єра її пісні Easy on Me, яка стала першим синглом з альбому "30".

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Автор: Ірина Погоріла