Й останньою підкорювати сцену "Голосу країни-11" вийшла команда співачки Тіни Кароль. Далі, до півфіналу, з виконавицею пройшли лише двоє учасників. Ними стали Катерина Гладій та Юлія Тимочко.
Читайте такожМіла Нітіч: Шкода людей, які перемогли в шоу, і потім про них не чулиКатерина Гладій - унікальна й потужна учасниця, яка розпочала свій шлях на "Голосі" в команді MONATIK. Вона - єдина з "крадіжок", хто дійшов до прямих ефірів. Дівчина виконала пісню Океану Ельзи "Вище неба".
Другий член команди Тіни у півфіналі - Юлія Тимочко, яку вже називають потенційною переможницею шоу "Голос країни-11". Вона у чвертьфіналі виконала пісню "All the man that I need" W.Houston.
Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.
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