Зіркова наставниця Тіна Кароль вирішила, що далі з нею в проекті йде дівчина з потужним голосом Юлія Тимочко, яку вже охрестили "українською Адель".

Й останньою підкорювати сцену "Голосу країни-11" вийшла команда співачки Тіни Кароль. Далі, до півфіналу, з виконавицею пройшли лише двоє учасників. Ними стали Катерина Гладій та Юлія Тимочко.

Катерина Гладій - унікальна й потужна учасниця, яка розпочала свій шлях на "Голосі" в команді MONATIK. Вона - єдина з "крадіжок", хто дійшов до прямих ефірів. Дівчина виконала пісню Океану Ельзи "Вище неба".

Другий член команди Тіни у півфіналі - Юлія Тимочко, яку вже називають потенційною переможницею шоу "Голос країни-11". Вона у чвертьфіналі виконала пісню "All the man that I need" W.Houston.

Автор: Ольга Робейко