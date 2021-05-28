Під заборону потрапили кадри з BTS, Джастіном Бібером та Леді Гагою.

Китайські стрімінгові сервіси, які отримали права на показ нової серії "Друзів", вирізали зі спецепізоду сцени за участю запрошених зірок BTS, Леді Гаги та Джастіна Бібера.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що залишається неясним, зробили вони це за розпорядженням влади або за власною ініціативою. Але примітно те, що всі три платформи – iQiyi, Youku і Tencent Video – цензурували контент у різній манері.

На кожному сервісі в цілому вирізали від чотирьох до шести хвилин.

Читайте такожДжастін Бібер знявся в спецепізоді серіалу "Друзі" в кумедному костюмі РоссаКрім зірок, в Китаї не показали моменти з відсиланнями до тем ЛГБТ:

епізод, в якому гей каже, що хотів бути схожим на Дженніфер Еністон;

епізод, в якому жінка хапає свою партнерку та каже, що та для неї як Моніка для Чендлера;

кадри з фотографією Росса на трусах Джо.

Дві платформи виключили сцену, в якій Моніка розповідає, як Чендлер допоміг їй після укусу медузи, помочившись на ногу подруги.

Новий епізод серіалу "Друзі": трейлер

Новий епізод серіалу "Друзі"

Прем'єра спецепізоду відбулася 27 травня.

Епізод не є черговою серією, він знятий у формі розмовного шоу за участю акторів.

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Автор: Катерина Шварц