"Друзі" повертаються, або поринути в спогади: чим чіпляє спецвипуск культового серіалу

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Меттью Перрі та Метт Леблан згадали найкращі моменти серіалу й розповіли, як зйомки у "Друзях" вплинули на їхнє життя.

Цього чекали фанати серіалу «Друзі» у всьому світі: 27 травня вийшов спеціальний випуск ситкома, в якому з’явилися всі актори – Дженніфер Еністон (грала Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джої), Меттью Перрі (Чендлер) та Девід Швіммер (Росс). Зірки возз’єдналися на знімальному майданчику через цілих 17 років.

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Зірки постають у точно відтворених декораціях серіалу та згадують найкумедніші моменти під час зйомок. Деколи вони перечитують сценарій та коментують його, змушуючи нас, глядачів, сміятися від душі. До речі, про сміх: ведучий Джеймс Корден запитав, у кого ж він був найгучнішим, і всі вказали одразу на Фібі. Але не вгадали, тут з’явилася Дженіс (Мегі Віллер) – її сміх та й сам голос дратував чи не всіх глядачів.

Найбільш неприємним спогадом зі зйомок актори назвали епізоди з капуцином Марселем: той вічно псував дублі й не злазив з плеча Девіда Швіммера та намагався поділитися з ним живими личинками.

Також у спецвипуску згадали найяскравіші образи, в яких «друзі» з'являлися на екрані: рожеву сукню подружки нареченої Рейчел, костюм броненосця, а у шкіряних штанах Росса красувалася Сінді Кроуфорд. Й, звичайно ж, Метт Леблан повторив образ Джої з використанням абсолютно всього одягу Чендлера.

Як змінилися актори серіалу «Друзі»

Безсумнівно, головна «запальничка» ситкому – Метт Леблан (Джої) – й у реюніоні не підвів: він постійно жартував, він насміхався не лише з інших акторів, а й із себе. Зокрема, він жартував щодо ваги – актор помітно погладшав.

Майже не змінилися Дженніфер Еністон, Девід Швіммер та Ліза Кудроу, зірки перебувають у прекрасній формі. Неозброєним оком видно, що Кортні Кокс вдалася до пластики обличчя або ж «уколів краси». А Меттю Перрі, про депресію та алкозалежність якого писали ЗМІ, теж змінився не на ліпше.

Справжня любовна історія між «друзями» Россом та Рейчел

Девід Швіммер зізнався, що на зйомках першого сезону був закоханий у Дженніфер Еністон, й це почуття було взаємним.

«… Та ми були, як два кораблі, що пропливають повз у морі - через те, що один з нас постійно перебував у стосунках з кимось іншим. І тому ми ніколи не перетнули цю межу», - пояснив Швіммер.

«Я пам'ятаю, що одного разу сказала Девіду: "Буде такий облом, якщо вперше, коли ми з тобою по-справжньому поцілуємося, покажуть по національному телебаченню". Звичайно, перший раз ми поцілувалися в тому кафе. Тому ми просто направили всю нашу пристрасть й любов один до одного на Росса і Рейчел», - згадала Еністон.

Фанати й зірки про серіал «Друзі»

Для багатьох глядачів ситком став своєрідною втечею від важкої реальності, ми дорослішали разом з акторами серіалу, закохувалися, одружувалися, знаходили й втрачали друзів. Про це фанати розповіли у спецепізоді, так, дехто наважився освідчитися завдяки «Друзям», хтось – знайти близьких за духом людей.

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З’явилися у спеціальному випуску й зіркові шанувальники серіалу: Девід Бекхем порівняв себе з Монікою через надмірну любов до чистоти, Леді Гага заспівала разом з Лізою Кудроу «Смердючого кота», Кіт Харрінгтон сказав, що він хтось із Геллерів, Різ Візерспун пояснила, чому фанатіє від «Друзів».

Чи буде продовження серіалу «Друзі»?

Це запитання цікавило всіх чи не найбільше. Ліза Кудроу сказала: "Мені дуже шкода, але ні. Я чула, як Марта і Девід (шоуранери, - УНІАН) сказали, що шоу закінчилося на хорошій ноті, у всіх хороше життя, і тепер доведеться змінювати все, щоб знаходити нові історії. Я цього не хочу".

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