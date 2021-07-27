Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко.

Стартували зйомки нового сезону шоу "Маскарад", в ньому зірки шоу-бізнесу, спорту, кіно і телебачення в образах фантастичних героїв демонструють приховані таланти.

За перемогу в шоу змагатимуться дві зіркові команди, які намагатимуться відгадати якомога більше знаменитостей у загадкових образах.

Склад першої команди - ведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен Hardkiss Юлія Саніна й актор Юрій Ткач. Друга трійка - співачка Ірина Білик, співак Дантес і їхній капітан, гуморист Ігор Ласточкін.

Читайте такожАктор Юрій Ткач: Замінювати Володимира Зеленського було складно, було багато критикиЗа словами Ірини Білик, вона ретельно готувалася до участі у проекті "Маскарад", згадала всіх зірок вітчизняного шоу-бізнесу.

"Під час розгадування учасників ми плануємо спиратися на інтуїцію, почуття гумору, слух і логіку", - прокоментував капітан команди Ігор Ласточкін.

Шоу "Маскарад" - що відомо про проект

"Маскарад" - це адаптація румунського формату Mysteries in the spotlight. Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко. Режисерами другого сезону "Маскараду" стали Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко.

Виробництвом проекту займається Big Entertainment Shows під керівництвом Володимира Завадюка.

Автор: Ольга Робейко