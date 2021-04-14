Ефір шоу відбудеться вже цієї суботи, 17 квітня.

Український комік Юрій Ткач виступить у фіналі шоу "Ліпсінк баттл".

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Вже 17 квітня на 1+1 можна буде побачити його приголомшливу пародію на знамениту співачку Біллі Айліш, яка стала відома завдяки своєму хіту Bad guy.

У кольоровій перуці, з накладними довжелезними нігтями і в блакитних лінзах Ткач перевтілиться до невпізнання.

Ліпсінк баттл: що відомо

"Lip Sync Battle" - це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом в більш ніж 10 країнах світу.

Вас чекає феєричне шоу-пародій, де відомі люди перевтілюються в зірок шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять все. Головне завдання зірок-максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проекту розіб'ються на пари і влаштують між собою запеклий баттл за звання кращого пародиста.

Боротьба зірок, а також яскраві костюми і декорації нікого не залишать байдужими і гарантовано піднімуть настрій глядачам.

Відзначимо, повний випуск "Ліпсінк батл" можна подивитися щосуботи на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич