Вихід стрічки в прокат запланований на листопад 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала перший трейлер історичної драми "Нюрнберг" (Nuremberg) про судовий процес над одним з головних злочинців нацистського режиму Германом Герінгом.

Сюжет стрічки розгортатиметься навколо американського психіатра Дугласа Келлі, який має опитуати нацистських в'язнів, щоб визначити, чи придатні вони постати перед судом. Серед останніх – один з організаторів терору в Німеччині та в окупованих нею країнах, президент Рейхстагу і віце-фюрер Герман Герінг.

Роль Герінга у фільмі дісталася оскароносному Расселу Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Потяг до Юми", "Знедолені", "Екзорцист Ватикану"), тоді як Келлі зіграв лауреат "Оскара" Рамі Малек ("Богемна рапсодія", "007: Не час помирати", "Аматор", серіал "Містер Робот").

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Також у картині знялися Майкл Шеннон ("Перл-Гарбор", "Форма води", "Ножі наголо", "Людина зі сталі"), Лео Вудалл ("Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", серіал "Білий лотос"), Річард Е. Грант ("Чорнокнижник", "Дракула", "Солтберн", серіал "Локі"), Колін Генкс ("Джуманджі: Наступний рівень", серіал "Фарго"), Ренн Шмідт ("13 годин: Таємні воїни Бенгазі", "Ноу"), Андреас Пічман (серіали "Пітьма", "1899) та інші.

Режисером фільму виступив американець Джеймс Вандербільт, найбільш відомий як сценаристів фільмів "Зодіак" Девіда Фінчера, "Нова Людина-павук" Марка Вебба та "Крик 5" Тайлера Джиллетта. Сам він як режисер дебютував у 2015 році з політичною драмою "Правда" з Кейт Бланшетт та Робертом Редфордом.

Знімали стрічку в лютому-травні 2024 року в Будапешті.

Вихід фільму в прокат запланований на листопад 2025 року, однак світова прем'єра відбудеться на два місяці раніше під час міжнародного кінофестивалю у Торонто.

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