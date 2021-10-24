У грудні 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви відправиться в Париж, де захищатиме честь країни у фіналі пісенного конкурсу.

Україна буде представлена на пісенному конкурсі дитяче Євробачення 2021 14-річною Оленою Усенко з Білої Церкви (Київська область).

Про це повідомила прес-служба національного відбору.

Усенко з піснею "Важіль" перемогла у відборі, який 24 жовтня транслював громадський телерадіомовник "Суспільне". Юна артистка впевнено обійшла 10 інших суперників і суперниць, отримавши найвищий бал як від журі, так і від глядачів:

Професійне журі складалося з представниці України на Євробаченні 2010 ALYOSHA, телеведучого і продюсера Ігоря Кондратюка, музикознавця Люби Морозової, музичного журналіста Ігоря Панасова і представника України на дитячому Євробаченні 2020 Олександра Балабанова.

Читайте також"Євробачення-2022": стало відомо, які країни візьмуть участь у музичному конкурсіТепер Олена Усенко відправиться в Париж, де 19 грудня відбудеться фінал дитячого пісенного конкурсу.

Дівчина навчається вокалу в Katapulta art music school і брала участь в Національному відборі в минулому році, проте тоді програла Олександу Балабанову.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого року міжнародний пісенний конкурс дитяче Євробачення виграла співачка з Франції Валентина з піснею J'imagine.

Автор: Станіслав Кожемякін