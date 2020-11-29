Дитячий пісенний конкурс стартував о 18:00.

У неділю, 29 листопада, у Варшаві у режимі онлайн пройшло дитяче Євробачення 2020. Пісні учасників шоу програвали у записі.

Хто переміг у дитячому Євробаченні 2020

Міжнародний пісенний конкурс дитяче Євробачення 2020 виграла співачка з Франції Валентина. Вона виконала пісню J'imagine ("Я уявляю собі").

На другому місці - представниця Казахстану Каракат Башанова, а на третьому - представниця Іспанії Солеа.

Хто виступав на дитячому Євробаченні 2020 від України

Україну представив Олександр Балабанов, він виступив під номером 11 з піснею "Відкривай". Балабанов посів 7 місце.

Хто такий Олександр Балабанов

Балабанов народився у Донецьку. Захоплюється вокалом з раннього дитинства. У 8 років з батьками переїхав до Києва, вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

Вільно володіє англійською мовою, вивчає німецьку та турецьку. Олександр - переможець і лауреат безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.

Де дивитися дитяче Євробачення

Транслював прямий ефір мовою оригіналу офіційний YouTube-канал конкурсу Junior Eurovision Song Contest.

В українському перекладі шоу можна було подивитися на каналі UA:Перший. Початок конкурсу - 29 листопада о 18:00.

Які країни брали участь у дитячому Євробаченні 2020

Глядачі почули 12 пісень цього року на дитячому пісенному конкурсі. Учасники виступили у такому порядку:

Susan (Німеччина) Karakat Bashanova (Казахстан) Unity (Нідерланди) Petar Aničić (Сербія) Arina Pehtereva (Білорусь) Ala Tracz (Польща) Sandra Gadelia (Грузія) Chanel Monseigneur (Мальта) Sofia Feskova (Росія) Soleá (Іспанія) Oleksandr Balabanov (Україна) Valentina (Франція).

Читайте на УНІАН інтерв'ю з учасником дитячого Євробачення 2020 від України Олександром Балабановим

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко