У неділю, 29 листопада, у Варшаві у режимі онлайн пройшло дитяче Євробачення 2020. Пісні учасників шоу програвали у записі.
Хто переміг у дитячому Євробаченні 2020
Міжнародний пісенний конкурс дитяче Євробачення 2020 виграла співачка з Франції Валентина. Вона виконала пісню J'imagine ("Я уявляю собі").
Our brilliant #JESC2020 winner! 🏆— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Valentina - 'J'imagine' 🇫🇷#MoveTheWorld | #Eurovisionpic.twitter.com/1e5KWtWB2E
На другому місці - представниця Казахстану Каракат Башанова, а на третьому - представниця Іспанії Солеа.
Хто виступав на дитячому Євробаченні 2020 від України
Україну представив Олександр Балабанов, він виступив під номером 11 з піснею "Відкривай". Балабанов посів 7 місце.
Хто такий Олександр Балабанов
Балабанов народився у Донецьку. Захоплюється вокалом з раннього дитинства. У 8 років з батьками переїхав до Києва, вступив до школи мистецтв на музичне відділення.
Вільно володіє англійською мовою, вивчає німецьку та турецьку. Олександр - переможець і лауреат безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.
Де дивитися дитяче Євробачення
Транслював прямий ефір мовою оригіналу офіційний YouTube-канал конкурсу Junior Eurovision Song Contest.
В українському перекладі шоу можна було подивитися на каналі UA:Перший. Початок конкурсу - 29 листопада о 18:00.
Які країни брали участь у дитячому Євробаченні 2020
Глядачі почули 12 пісень цього року на дитячому пісенному конкурсі. Учасники виступили у такому порядку:
- Susan (Німеччина)
- Karakat Bashanova (Казахстан)
- Unity (Нідерланди)
- Petar Aničić (Сербія)
- Arina Pehtereva (Білорусь)
- Ala Tracz (Польща)
- Sandra Gadelia (Грузія)
- Chanel Monseigneur (Мальта)
- Sofia Feskova (Росія)
- Soleá (Іспанія)
- Oleksandr Balabanov (Україна)
- Valentina (Франція).
Читайте на УНІАН інтерв'ю з учасником дитячого Євробачення 2020 від України Олександром Балабановим
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