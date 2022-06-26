Ці кінострічки змусять вас хвилюватися і шокують результатом. Рекомендуємо до перегляду.

Якщо вам набридли типові сюжети, то пропонуємо добірку з топ-5 фільмів, які здивують своєю розв'язкою.

"Імла" / The Mist ( 2007)

Жахи, трилер. Згідно з сюжетом, невелике містечко накрив аномальний густий туман, який практично відрізав місцевих жителів від усього світу. Головні герої, які опинилися в цей момент в магазині, вступили в бій з монстрами, що вийшли з туману.

"Ворог" / Enemy (2013)

Одного разу головний герой взяв у прокаті касету з фільмом. При перегляді він з подивом помітив в одному з епізодів актора, який з точністю схожий на нього, тільки на пару років молодше. Герой ставить собі за мету - знайти цього актора. Однак тривалі пошуки ні до чого не привели крім низки містичних подій.

"Сім" / Se7en (1995)

Головний герой - детектив Вільям Сомерсет. Після довгих років служби він нарешті йде на пенсію.

За тиждень до відходу на заслужений відпочинок йому дають молодого напарника, якому той прагне в короткі терміни передати свої знання і навички. Але тут трапляється гучне вбивство, за яким, найімовірніше, підуть і інші.

"Острів проклятих" / Shutter Island ( 2009)

Двоє американських судових приставів відправляються на острів в штаті Массачусетс. Там вони розслідують з клініки для божевільних злочинців однієї пацієнтки. Розслідування буде не таким вже й простим: копи зіткнутися з павутиною брехні, бунтом пацієнтів клініки і ураганом.

"Зникла" / Gone Girl (2014)

Подружжя святкують п'яту річницю щасливого сімейного життя, як раптом "наречена" пропадає. У будинку залишилися сліди боротьби, кров і підказки - все це залишила сама зникла для гри під назвою "полювання за скарбами".

Все б нічого, ось тільки в ході квесту чоловік розкриє світу пару-трійку власних малосимпатичних таємниць, і дізнається чимало цікавого про свою обраницю.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон не могла зніматися в кіно через розв'язану Росією війну.

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