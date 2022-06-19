Відома актриса перебувала у Франції, коли РФ повномасштабно вторглася на територію України.

Відома всьому світу американська актриса Дженніфер Еністон з перших днів повномасштабної війни висловила свою підтримку українцям. Особливо сильно вона захопилася силою і героїзмом українських жінок.

Нещодавно зірка дала інтерв'ю журналу People, де згадала - новини про вторгнення перенесла дуже складно. У той момент вона перебувала в Парижі і не змогла продовжити зйомки у фільмі "Загадкове вбивство 2".

"Це було три місяці далеко від дому. І це було складно, не тільки тому, що я була далеко від своїх собак. Крім того, Україна була в двох кроках", - згадала Еністон.

Зірка серіалу "Друзі" перший час відчувала себе некомфортно через неможливість щось вдіяти і шукала можливості допомогти українцям. Через якийсь час Дженніфер Еністон вирішила продовжувати робити те, що у неї виходить найкраще.

"Я нагадала собі, що це те, що потрібно людям. Люди хочуть сміятися. Людям потрібні комедії. Людям подобається на хвилину не думати про погане", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, голлівудський актор Бен Стіллер засвітився у Львові. Зірка фільму "Ніч у музеї" прогулювався центром міста в суботу, 18 червня.

Також УНІАН перерахував найкращі фільми за участю королеви романтичних комедій Еністон.

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