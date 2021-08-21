Переможцем пітчинг став проект фільму "Віра" режисера Марини Степанської.

На 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) оголошені перші переможці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОМКФ, завершилася професійна секція Film Industry Office, і журі визначило переможців конкурсів пітчинг і Work in Progress.

Переможцем пітчинг став проект фільму "Віра" режисера Марини Степанської – нагорода 60 тис. грн, на другому місці - фільм "Вакуум" Єлизавети Сміт (30 тис. грн), на третьому – картина "Демони" Наталії Ворожбит (25 тис. грн). "Спеціальну нагороду журі" отримав проект фільму "Дім" режисера Ор Сінай.

Читайте такожНа Одеському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Чому я живий" Віллена НовакаУ конкурсі Work in Progress переможцем став фільм "Терикон" Тараса Томенка, який отримав 60 тис. грн. Друге місце посіла стрічка Максима Наконечного "Спас" - нагорода 25 тис. грн, третє місце і спеціальна нагорода дісталися фільму Дмитра Грешко "Швидка на периферії".

Як повідомляв УНІАН, 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль через пандемію коронавірусу пройшов в режимі онлайн з 25 вересня по 3 жовтня 2020 року. 12-й ОМКФ проходить у звичайному режимі 14-21 серпня. На участь у ньому надійшло понад 250 заявок від українських кінематографістів, з них близько 60 – повнометражних кінострічок.

З них відібрано шість повнометражних фільмів і вісім короткометражок.

Автор: Лариса Козова