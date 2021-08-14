Кінофорум традиційно почався з проходження по червоній доріжці учасників і гостей.

Стартує 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ).

Як передає кореспондент УНІАН, кінофорум традиційно почався з проходження по червоній доріжці учасників і гостей.

Серед них, зокрема український режисер Олег Сенцов, відомі німецькі продюсер Марте Грунерт і актор Даніель Брюль.

Церемонія відкриття скоро розпочнеться в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

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Цей кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з фокусом на національне кіно. У програмі - понад 50 фільмів.

Від стрічки-відкриття організатори цього року відмовилися.

Одеський міжнародний кінофестиваль 2021: що відомо

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме по 21 серпня. У конкурсному показі візьмуть участь шість повнометражних фільмів і вісім – короткометражок. Гран-прі фестивалю складе 55 тис. грн, нагороди за кращий повнометражний фільм, кращу короткометражку і кращу режисерську роботу - по 30 тис. грн, кращий актор ( актриса) - 25 тис.грн.

Закриття 12-го ОМКФ вперше відбудется просто неба - на Потьомкінських сходах. Фільмом-закриттям стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк".

Автор: Лариса Козова