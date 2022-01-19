Документальна стрічка "Її величність" присвячена легендарному туру співачки "Королева ночі".

17 січня українська співачка Оля Полякова відзначила день народження. Вперше за довгий час співачка зустріла свій особистий новий рік в Україні. Святкування, на якому зібралося близько 25 осіб, відбулося в колі сім'ї та найближчих друзів.

З цієї нагоди Полякова вирішила зробити подарунок всім фанатам: її команда випустила документальний фільм "Її величність". Він присвячений шоу "Королева ночі".

"Королева ночі" - один з найбільш гучних проектів українського шоу-бізнесу, який приніс Поляковій статус "найбільш гастролюючої співачки" в країні. В цілому Полякова виходила з цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів осіб.

Читайте такожГаррі Поттер з трансами та небінарними персонами: у США задумали зняти серіалФільм "Її величність", зрежисований Ігорем Лимарем, відобразив найяскравіші і пам'ятні моменти епохи "Королеви ночі", в тому числі - стадіонний виступ у Львові, що зібрав 35 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поїхала за кордон до загадкового чоловіка.

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