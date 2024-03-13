В український прокат приквел культової франшизи вийде 4 квітня 2024 року.

Кінокомпанія 20th Century Studios випустила новий моторошний трейлер психологічного фільму жахів "Омен: Початок" (The First Omen), що є приквелом класичної франшизи фільмів жахів "Омен".

В центрі сюжету фільму – молода американка Маргарет Дайно, яку відправляють до Риму, щоб почати життя, присвячене служінню церкві. Там вона зіштовхується з пітьмою, що випробовує її віру та приховує жахливу змову, мета якої – народження вселенського зла.

Головні ролі у стрічці "Омен: Початок" виконали Нелл Тайґер Фрі (серіал "Дім з прислугою"), Тавфік Баргом ("Марія Магдалина"), Соня Браґа ("Поцілунок жінки-павука"), Ральф Айнесон ("Творець"), Чарльз Денс (серіал "Гра Престолів") та Білл Наї ("Пірати Карибського моря: На краю світу", "Реальна любов", "Інший світ").

Фільм знятий режисеркою Аркашею Стівенсон (серіали "Новий смак вишні", "Легіон") на основі персонажів, створених Девідом Зельцером ("Омен"). Історія написана Беном Джейкобі та сценаристами Тімом Смітом, Аркашею Стівенсон і Кітом Томасом ("Палійка").

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат стрічка вийде 4 квітня 2024 року.

Франшиза "Омен"

Загалом кінофраншиза "Омен", створена американським письменником, сценаристом та режисером Девідом Зельцером, разом з картиною 2024 року налічує шість фільмів.

Перша стрічка вийшла у 1976 році та розповідала про прихід у світ Антихриста в людській подобі – хлопчика Дем'єна Торна, прийомного сина американського дипломата, чий власний син помер при народженні у Римі.

Два її прямих продовження вийшли у 1978 та 1981 роках, розповідаючи про подальший шлях Дем'єна Торна. У 1991 році вийшла четверта частина франшизи, створення спеціально для телебачення. У цій частині в образі Антихриста вже була дівчинка на ім'я Делія. У 2006 році вийшов ремейк першого фільму.

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов трейлер похмурого хоррора "Проклята діва" з Сідні Свіні.

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