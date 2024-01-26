Прем'єра фільму запланована на 22 березня 2024 року.

Кінокомпанія NEON представила перший трейлер психологічного фільму жахів" Непорочне " (Immaculate) з Сідні Суїні у головній ролі.

Зірка серіалів "Ейфорія" і "Білий лотос" зіграла роль Сесілії – благочестивої релігійної молодої жінки, яка отримала місце у відомому жіночому монастирі в італійській глибинці. Незабаром виявляється, що її новий дім, здавалося б, ідеальний, зберігає жахливі таємниці.

Також у фільмі зіграли виконавець ролі "Професора" в серіалі "Паперовий будинок", іспанський актор Альваро Морте, італійська актриса Сімона Табаско, що засвітилася в другому сезоні "Білого лотоса", та інші.

Зняв фільм молодий американський режисер Майкл Мохан. До цього він зняв психологічний трилер "Спостерігачі" 2021 року, також з Сідні Суїні у головній ролі, який отримав неоднозначні відгуки критиків.

Як повідомляв УНІАН, також зараз в українському прокаті йде романтична комедія "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Суїні в головній ролі.

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