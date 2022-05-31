Фільм вийде 8 вересня 2022 року на Disney+.

Компанія Walt Disney Studios оприлюднила перший трейлер нової версії фільму "Піноккіо".

У ролику можна побачити казкову атмосферу, актора Тома Хенкса в ролі Джеппетто і самого Піноккіо в образі справжньої ляльки.

Цікаво, що головного персонажа Піноккіо показують лише в кінці трейлера, в момент, коли його оживляє фея.

Відомо, що крім Тома Хенкса у фільмі знялися Синтія Еріво, Люк Еванс та інші. Режисерське крісло зайняв Роберт Земекіс, а музику написав Алан Сильвестрі.

Фільм є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1940 року, заснованого на італійській книзі 1883 року "Пригоди Піноккіо", автора Карло Коллоді.

Основні зйомки почалися 17 березня 2021 року в Cardington Film Studios, в Англії, під робочою назвою "Mahogany" і завершилися в квітні.

Нагадаємо, режисер Сотниченко зніме фільм про обстріли і звірства окупантів в Ірпені.

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