Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 12 листопада 2021 року.

У мережі з'явився трейлер майбутнього американського комедійного бойовика "Червоне повідомлення".

Відомо, що режисерське крісло зайняв Роусон Маршалл Тербер. Він же виступив і в ролі сценариста. Головні ролі у фільмі зіграють Дуейн "Скеля" Джонсон, Галь Гадот, Райан Рейнольдс. Також до акторського складу приєднаються Ріту Ар'я і Кріс Діамантопулос.

Сюжет. У світі міжнародної злочинності Інтерпол випускає "червоне повідомлення" - глобальне попередження, щоб вистежити і зловити найбільш розшукуваного злодія в світі мистецтва.

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Автор: Діана Могилєвич